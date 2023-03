Der ESC Kempten hat im Viertelfinale der Bayernliga-Playoffs ein drittes Spiel in Erding erzwungen. Nach einer kurzen Führung lagen die Allgäuer gegen Erding am Sonntag mit 3:5 im Rückstand. Mit einer kämpferischen Leistung gelang den Gastgebern kurz vor Spielende der 5:5-Ausgleich. In der Overtime schaffte der ESC dann den 6:5-Sieg.