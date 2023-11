Eishockey-Bildergalerie: 8:1-Sieg: Indians vom ECDC Memmingen schlagen Tölzer Löwen ganz klar

Der ECDC Memmingen kann den nächsten Dreier vor heimischem Publikum einfahren. Am Mittwochabend gelang dem Team von Daniel Huhn ein 8:1 Erfolg über die Tölzer Löwen. 2.074 Zuschauer verfolgten das Spiel der Rot-Weißen, die am Freitag in Peiting antreten müssen.

Die Indians hatten im ersten Drittel das Spiel weitgehend im Griff, auch wenn Trainer Daniel Huhn mit dem Start nicht zufrieden war. Die Gäste aus Bad Tölz bemühten sich ebenfalls darum spielerisch Akzente zu setzen und hatten mehrere Chancen auf die Führung. In der 15.Minute gelang den Memmingern aber der Durchbruch. Dominik Meisinger brachte die Scheibe, per Nachschuss, zum 1:0 im Netz unter.

Im zweiten Drittel agierten die Indians weiterhin konzentriert und immer souveräner. Folgerichtig erhöhten die Hausherren kurz nach Wiederbeginn durch Marcus Marsall auf 2:0. Memmingen dominierte nun das Spielgeschehen und Valentin Busch legte gegen Mitte des zweiten Drittels zum 3:0 nach.

Im letzten Drittel kamen die Rot-Weißen gut aus der Kabine und sorgten in der 41.Minute bereits für eine Vorentscheidung. Matej Pekr traf zum 4:0. Den Tölzer Löwen gelang durch Florian Krumpe zwar der Ehrentreffer (50.Minute), doch die Torlaune der Indianer ging weiter. Sofiene Bräuner vollstreckte zum 5:1 (53.Minute), eine Minute später setzte Matej Pekr die Scheibe zum 6:1 unter die Latte. Es folgten noch zwei weitere Treffer: Zunächst war Marcus Marsall per Rückhandtreffer zur Stelle, ehe Edgars Homjakovs mit seinem Tor den Endstand zum 8:1 besiegelte.