In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Memmingerzu einemvon, Rettungsdienst,undgekommen. Dereiner Gaststätte war um kurz vor Mitternacht in Brand geraten. Dieschätzt denaktuell auf etwa 200.000 Euro.