Ein schweres Unwetter ist am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr über die idyllische Gemeinde Amtzell im Landkreis Ravensburg gezogen - mit schweren Folgen. Ein Blitz schlug in Geiselharz in ein Reihenhaus ein, was zu einem Großalarm bei den Rettungskräfte führte. Der Blitzeinschlag hatte nämlich den Dachstuhl des Reihenhauses in Brand gesetzt. .