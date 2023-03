In der Basketball Bezirksoberliga konnte der TV Memmingen sein letztes Heimspiel mit 69:64 gegen DJK Kaufbeuren gewinnen. Die von Alvir Salcin trainierte Mannschaft war bestens auf dieses Spiel vorbereitet. Von Beginn an war es das Ziel am Ende die Punkte in Memmingen zu lassen.

Fotos: Siegfried Rebhan