Am Samstag fand in Niederrieden der Tischtennis Schenkel-Cup statt. In der Mehrzweckhalle traten zwei Gruppen an. In der ersten Gruppe spielten Spieler mit einem Punktestand von 0 bis 1.400, in der zweiten Gruppe nahmen Spieler mit einem Punktestand von 1.400 bis 1.900 teil.

Wer führt die Ranglisten an?

In der Gruppe eins hat Daniel Bader vom FC Niederrieden die Nase vorn. In der zweiten Gruppe führt Dennis Stetter vom SG Peiting-Peisenberg die Rangliste an.