In der Tennis-Landesliga empfingen die Männer des TC Memmingen am Sonntag die Konkurrenz des TC Großhesselohe II. Die Gastgeber holten allerdings nur zwei Spiele gegen die Großhesselohe. Gerrit Lebeda errang einen Einzelsieg und gemeinsam mit Marco Jutz einen 2-Satz-Sieg im Doppel. Am Ende entschieden die Gäste den Spieltag mit 7:2 für sich.