Einen ungefährdeten Sieg haben am Samstag die Ringer des TSV Sulzberg in der Ringen-Gruppenoberliga Süd eingefahren. Mit 44:7 besiegten sie den TSV 1860 München in ihrer Halle. Mit dem dritten Sieg in Folge belegt der TSV Sulzberg den ersten Platz in der Tabelle.