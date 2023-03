Die SG Heising-Kottern gewann ihr Heimspiel in Lauben am Sonntag gegen die dritte Mannschaft des TV 1847 Augsburg deutlich mit 79:56 Körben. Die ersten beiden Viertel konnten die Gäste noch ausgeglichen gestalten. In den letzten beiden Vierteln zog die SG Heising-Kottern davon und gewann das Spiel am Ende verdient.

Fotos: Dirk Klos