In der Turn- und Festhalle in Kirchdorf waren am Samstag Kunstradfahrer beim 1. Junior Masters 2023 zu sehen. Die Fotos zeigen Anna Nussbaum aus RV Öhringen WTB, Judith Kolb vom RKBSolidarität Roth aus BAY und Caroline Wirth vom RSV Wallbach in BAD.

Fotos: Siegfried Rebhan