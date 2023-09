Bildergalerie: GFL Playoffs: Allgäu Comets verlieren gegen die NewYorker Braunschweig Lions

Zum zweiten Mal in ihrer nun 41-jährigen Vereinsgeschichte haben die Allgäu Comets Heimrecht in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft im American Football. Mit dem zweiten Platz in der Südgruppe sicherten sie sich das Heimspiel und trafen auf den Drittplatzierten der Nordgruppe. Der deutsche Rekordmeister, die NewYorker Braunschweig Lions, waren am Samstag zum Viertelfinale in den Playoffs zu Gast im Allgäu. Nach der Auswärtsniederlage vor einigen Wochen erhofften sich die Comets dieses Rückspiel. Nach dem Herzschlagsieg vor zwei Wochen in Ingolstadt war es auch wohl verdient.

Teams liefern sich ein spannendes Spiel im Illerstadion

Die Allgäu Comets lieferten sich mit den Gästen aus Braunschweig ein spannendes Spiel im Illerstadion. Im vierten Viertel musste das Spiel unterbrochen werden, um einen verletzen Spieler der Lions medizinisch versorgen zu können. So wie es aussieht: Schien- und Wadenbeinbruch. Anschließend ging es in die Verlängerung. Am Ende holten sich die NewYorker Braunschweig Lions mit 34:36 den Sieg.