Faustball-Bildergalerie: Frauen-Faustball Süd 2. Bundesliga: TV Tannheim führt Tabelle an

Am Sonntag fanden in Tannheim die Spiele der 2. Bundesliga der Frauen-Faustball Süd statt. Der SV Tannheim führt nach diesem Spieltag die Tabelle mit sechs Spielen 15:5 Sätze und 10:2 Punkte an, dicht gefolgt von Energie Görlitz mit 5 Spielen 14:7 Sätzen und 8:2 Punkten

Die Spiele im Überblick