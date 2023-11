Bildergalerie: Faustball: SV Amendingen holt sich souverän Tabellenführug in der Landesliga Süd

Am ersten Spieltag in der Faustball Landesliga Süd der Männer hat der SV Amendingen seinen Heimvorteil genutzt und sich souverän die Tabellenführung geholt. Beim Wettkampf in der Memminger JBS Schulturnhalle, den der SV Amendingen ausrichtete, traten außerdem der TSV Unterpfaffenhofen 2 und der T05 München an. Die drei Mannschaften trugen drei Spiele aus - und zwei davon gewannen die Hausherren. Nachdem der SV Amendingen den TSV Unterpfaffenhofen 2 mit 3:0 besiegt hatte, gewannen die Hausherren auch die Partie gegen den T05 München souverän mit 3:0. Einen Sieg fuhr auch noch der TSV Unterpfaffenhofen 2 ein. Er besiegt den T05 München mit 3:0. Damit steht der SV Amendingen mit 4:0 Punkten auf Platz 1, TSV Unterpfaffenhofen mit 2:2 Punkten auf Platz 2 und der T05 München mit 0:4 Punkten auf dem 7. Platz.