Insgesamt 310 gemeldete Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag beim 11. Ottobeurer Halbmarathon an den Start gegangen. Teilnehmer aus sieben Nationen starteten - trotz widriger Witterungsbedigungen - auf die 21,1 Kilometer lange Strecke. Am Ende siegte Andreas Dietrich vor Niklas Breimayer und Simon Malsch. Bei den Frauen gewann Anja Kobs. Auf Platz zwei und drei landeten Susanne Pflügl und Nina Veit.