TV Memmingen gewinnt gegen Schrobenhausen: Basketball-Bildergalerie: TV Memmingen siegt gegen Schrobenhausen

Die Basketballerinnen des TV Memmingen bleiben weiter in der Erfolgsspur. Am Sonntagabend war der SSV Schrobenhausen zu Gast in der Elsbethenturnhalle in Memmingen. Die Damen des TV Memmingen zeigte von Beginn an, dass sie nicht gewillt waren in diesem Spiel den Gästen aus Schrobenhausen Punkte zu überlassen.

Im ersten Viertel gingen die Memmingerinnen mit 23:6 in Führung. Nach dem zweiten Viertel stand es beriets 34:20. Im nächsten Viertel stand es am Schluss 48:33 und im letzten Abschnit schraubten die jungen Basketball-Damen des TV Memmingen das Ergebnis auf 66:44. Am Ende stand damit ein völlig verdienter und überzeugender Sieg.