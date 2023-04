Zu ihrer ersten Großübung rückten am Freitagabend 50 Jugendliche der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Dietmannsried aus. Am "Balthasarhof" bei Ussenried wurde ein Vollbrand der Reithalle als Übungsszenario angenommen. Mit mehreren Fahrzeugen kamen die 50 Jugendlichen aus Dietmannsried, Schrattenbach, Überbach, Probstried und Reicholzried an der Reithalle an.

Bilder: Benjamin Liss