Eine nicht alltägliche Motorradsegnung, fand am vergangenen Pfingstmontag in Kaufbeuren statt. In pinken und weißen Maskenkostümen luden die Allgäuer Streetbunny-Crew zur Motorradsegnung. Rund 30 Motorräder, wurden an der St-Severin Abtei Kaufbeuren gesegnet und sollen so die Fahrer und ihre Maschinen beschützen.

Fotos: Nikolas Schäfers