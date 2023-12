bika Gebäudemanagement: bika Gebäudemanagement

WIR VERWALTEN, SIE GESTALTEN





WEG-Verwaltung, Gutachten, DIN SPEC 91462 – bitte was? Wer sich mit Immobilien und deren Verwaltung beschäftigt, stolpert schnell über Fachbegriffe und unbekannte Bezeichnungen. Anton Karg ist Geschäftsführer von der bika gebäudemanagement gmbh und kennt sich bestens mit Immobilien aus.

Seine Firma übernimmt die Hausverwaltung für Wohnungs-Eigentümergemeinschaften nach dem WEG. WEG ist das Wohnungseigentumsgesetz, an das er sich bindet. „Als Hausverwalter für Eigentumswohnungen kümmere ich mich unter anderem um die Instandhaltung und Sanierung des Gebäudes. Eigentümerversammlungen und die Erstellung der Jahresabrechnungen liegen ebenfalls in meinem Fachgebiet“, erklärt Karg. Und wie genau läuft das alles ab? „Mit meiner Checkliste begehe ich das entsprechende Objekt, prüfe die Fassade auf optische Schäden, die Heizung, den Strom und vieles mehr“, so der Fachmann. Wenn ihm dabei größere Mängel auffallen, lädt er zur Eigentümerversammlung ein. Die Beteiligten stimmen dann über die vorgesehene Anpassung ab. Wird sie beschlossen, beauftragt Anton Karg ein Unternehmen, sich der Maßnahme anzunehmen. Die Sanierung überwacht Karg und nimmt sie schlussendlich ab. Da seine Firma Mitglied des Verbands der Immobilienverwalter ist, hat bika einen entscheidenden Marktvorteil, beispielsweise durch regelmäßige Weiterbildungsseminare.

Nach der Reparatur ist vor den Kosten. Heizkosten, Warmwasserkosten, Betriebskosten – an sämtlichen Stellen muss etwas gezahlt werden. Kein Wunder, das man da schnell den Überblick verliert. Mit bika an Ihrer Seite gehört das Zahlenchaos der Vergangenheit an. Abrechnungen und Kalkulationen übernehmen die Immobilienprofis, genauso wie die aufwendige Jahresabrechnung. Zusätzlich achtet bika auf Rücklagen und baut diese weiter aus. Sollten Zahlungen von den Eigentümern ausstehen, mahnen Anton Karg und sein Team die Rückstände ein. Apropos Team: neben dem Geschäftsführer Anton Karg gehören dazu Tanja Lillich (Immobilienfachwirtin), Johanna Stephan (Buchhaltung) und Corinna Wollin (Sekretariat). Zusammen mit einem Anwalt bilden sie eine Bürogemeinschaft.



Zum Serviceangebot zählt nicht nur die WEG-Verwaltung, sondern zusätzlich die Neuvermietung von Wohnungen. Ob Sie einzelne Leistungen oder alles von A bis Z von bika in Anspruch nehmen wollen, liegt dabei ganz in Ihrer Hand. Auf Wunsch erstellen Anton Karg und sein Team Gutachten für die Bewertung von (un-)bebauten Grundstücken.



Anton Kargs fundiertes Wissen beruht auf einer langen Karriere in der Hausverwaltung. Sowohl theoretisch als auch in der Praxis weiß er, sein Know-How anzuwenden. Dieses hat er sich über Jahre erarbeitet. Zu seinen Erfolgen zählt der Immobilienfachwirt, den er vor einigen Jahren bestanden hat. Außerdem darf er sich Diplomsachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten nennen. Einen weiteren Lehrgang hat Karg vor kurzem in Berlin gemacht. Dort konnte er sich erfolgreich zum Klimaverwalter ausbilden lassen. Das bedeutet, dass der Fachmann sich nun bestens mit energetischen Sanierungen und altersgerechten Modernisierungen auskennt. Außerdem hat er sich von DEKRA als Sachverständiger für Immobilienbewertungen zertifizieren lassen. Seine weitreichende Kompetenz wurde dabei von einem neutralen Prüfungsinstitut bestätigt. Zu guter Letzt lässt sich noch die DIN SPEC 91462 nennen. Kurz gesagt ist diese DIN das Qualitätssiegel eines Hausverwalters. Das hat sich bika erarbeitet. Anton Karg kümmert sich jedoch nicht nur um seine Weiterbildung, sondern auch um die Eigentümer. Deshalb arbeitet er zurzeit an einer App, in der die Eigentümer sämtliche Infos und Daten zum Objekt einsehen können. Nächstes Jahr soll die App an den Start gehen.

