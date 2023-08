Rekordmeister FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monaco.

