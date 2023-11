Unter den am Freitag im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind auch vier Deutsche. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitagabend am Rande des Grünen-Parteitags in Karlsruhe.

