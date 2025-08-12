Verlobungsring beim Zoll nicht angemeldet - Strafe

Weil er seinen Verlobungsring nicht beim Zoll angemeldet hat, muss ein Mann am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Strafe zahlen. Der Diamantring im Wert von mehr als 2.200 Euro sei für seine in Baden-Württemberg lebende Freundin gewesen, wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte. Der Mann reiste aus London ein.

Außerdem habe der 24-Jährige zwei Flaschen Whiskey dabeigehabt, welche er ebenfalls nicht angemeldet hatte. Für die fälligen Einfuhrabgaben und die Strafe musste er insgesamt 1.000 Euro zahlen.