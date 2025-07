Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenbeginn

Nach einem meist freundlichen Tagesbeginn und Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad am nördlichen Oberrhein am Sonntag wird es zum Wochenbeginn in Baden-Württemberg kühler, grauer und regnerisch. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervor.

In der Nacht zum Montag gebe es viele Wolken und teilweise kräftigen schauerartigen Regen sowie Gewitter. Am Montag sei es dann vor allem im Osten zunächst noch stark bewölkt und regnerisch. Im weiteren Verlauf des Tages gebe es von Westen her noch gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen sollen Höchstwerte bis 24 Grad im Rheintal erreichen.

Besserung im Laufe des Dienstags in Sicht

Stellenweise Schauer oder etwas Regen soll es in der Nacht zum Dienstag geben, anfangs auch noch mit einzelnen Gewittern. Nachdem es am Dienstag dann zunächst noch wolkig und stellenweise noch etwas nass werden soll, werde es im weiteren Tagesverlauf zunehmend freundlich. Die Nacht zum Mittwoch sei dann oft gering bewölkt und überwiegend trocken.