Ruhiges Sommerwetter - Pollenbelastung steigt an

Für die kommenden Tage und auch fürs Wochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf ruhiges Sommerwetter freuen. In den nächsten Tagen gebe es viel Sonne bei angenehmen Temperaturen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Große Regenmengen seien nicht zu erwarten, höchstens mal ein regionaler kleiner Schauer. «Dann ist es aber auch nach fünf Minuten wieder trocken», so der Meteorologe.

Bis zum Wochenende werde es Schritt für Schritt wärmer, so der Experte. Während am Donnerstag um die 27 Grad erwartet würden, könne am Wochenende entlang des Rheins wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Weniger angenehm dürften die nächsten Tage allerdings für Allergiker werden. Am Donnerstag und Freitag steigt die Belastung der Luft mit Gräser-Pollen in weiten Teilen des Landes an. Der Pollenflug-Gefahrenindex des DWD rechnet dann außer entlang des Rheins in ganz Baden-Württemberg mit einer mittleren bis hohen Belastung.

Nach Angaben des Deutschen Allergie- und Asthmabunds zählen Gräserpollen zu den häufigsten Auslösern einer Pollenallergie. Ihre Hauptblütezeit ist demnach von Mai bis Ende Juli.