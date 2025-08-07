Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Von Straße abgekommen: Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Von Straße abgekommen

Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Er kommt mit seinem Wagen von der Straße ab und landet damit im Graben - wenig später stirbt ein 73-Jähriger im Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann wurde noch an der Unfallstelle reanimiert. (Symbolbild)
    Der Mann wurde noch an der Unfallstelle reanimiert. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Kämpfelbach im Enzkreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

    Der 73-Jährige musste an der Unfallstelle wiederbelebt werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Doch dort starb er später.

    Die Ermittlungen zur genauen Unfall- und Todesursache laufen noch - auch ein medizinischer Notfall als Ursache wird nicht ausgeschlossen. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, so die Polizei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden