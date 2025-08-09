Logo all-in.de
Seniorin fällt aus Auto und wird überrollt

Verkehr

Seniorin fällt aus Auto und wird überrollt

Die Fahrerin eines Autos fällt aus ihrem Wagen. Auf einmal setzt sich das Fahrzeug in Bewegung.
    Warum die Seniorin aus ihrem Wagen fiel, war zunächst unklar. (Symbolbild)
    Warum die Seniorin aus ihrem Wagen fiel, war zunächst unklar. (Symbolbild)

    Eine Seniorin ist aus ihrem Auto gefallen und von diesem überrollt worden. Sanitäter brachten die 70-Jährige mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlern zufolge stürzte die Frau beim Ein- oder Aussteigen aus ihrem Fahrzeug in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis). Das Fahrzeug rollte rückwärts, über die Seniorin.

    Eine Zeugin habe den Vorfall nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz am Freitag bemerkt und das Auto angehalten, hieß es. Warum die Seniorin aus ihrem Wagen stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

