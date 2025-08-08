Mann fährt berauscht zur Führerscheinabgabe bei der Polizei

Zur Abgabe seines Führerscheins ist in Freiburg ein Mann unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren. Der 42-Jährige sei in der Vergangenheit schon öfter unter Drogen gefahren, teilte die Polizei mit. Deswegen sollte er auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Dass er offensichtlich berauscht war, entging den Beamten nicht. Ein Test ergab, dass der Mann Kokain und Morphine genommen hatte. Zusätzlich zur Führerscheinabgabe kommt damit ein frisches Ermittlungsverfahren auf ihn zu.

