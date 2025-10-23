In dieser besonderen Stadt könnt ihr den Bodensee mit allen Sinnen erleben

Wer nach Überlingen reist, kann den Bodensee von einer besonderen Seite entdecken: mediterranes Flair, historische Altstadtgassen und süddeutsche Gemütlichkeit. Zwischen dem glitzernden See, dem Stadtgarten, dem Münster und der Therme lässt sich viel erleben und noch besser entspannen.

Überlingen liegt am nördlichen Bodenseeufer. Nach Friedrichshafen ist Überlingen die zweitgrößte Stadt am Bodensee und Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Die ehemalige Reichsstadt bietet heute ein mediterranes Gefühl mit einer der längsten Promenaden am Bodensee, Kultur und eine lange Stadtgeschichte, Naturerlebnisse, kulinarische Höhepunkte und viele Freizeitmöglichkeiten. Außerdem eignet sich Überlingen als Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in die Bodenseeregion und das Hinterland an.

Zahlen & Infos zu Überlingen am Bodensee

Bundesland: Baden-Württemberg

Regierungsbezirk: Tübingen

Landkreis: Bodenseekreis

Einwohner: 22.735 (Stand Dezember 2024)

Fläche 58,63 Quadratkilometer

Höhe: 403 Meter ü. NHN

Postleitzahl: 88662

KFZ-Kennzeichen: FN, ÜB

Überlingen ist Namensgeber für den Überlinger See, den nordwestlichen Teil des Obersees, einen Teilbereich des Bodensees. Dieser „Finger“ des Bodensees reicht von Bodman-Ludwigsburg und bis auf Höhe der Linie zwischen Meersburg und Konstanz.

Zwei Jahrtausende Überlinger Stadtgeschichte

Archäologische Funde belegen eine Besiedlung des heutigen Stadtgebietes bereits während der Römerzeit - wobei am Bodensee schon in der Steinzeit Menschen lebten. Im 7. Jahrhundert soll ein alemannischer Adeliger namens Gunzo in der Stadt gewohnt haben. Laut einer Legende residierte er in einem Haus in der Überlinger Oberstadt.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Überlingen als Iburinga in einer Schenkungsurkundes im Kloster St. Gallen um das Jahr 770 herum. 1180 verlieh Kaiser Friedrich Barbarossa der Ortschaft das Marktrecht, 1211 folgte dann das Stadtrecht. Ab 1268 gehörte Überlingen zum Heiligen Römischen Reich.

Ab dem ausgehenden 14. Jahrhundert wuchs der Einflussbereich Überlingens. Während des Bauernkriegs 1524 und 1525 kämpfte die Stadt gegen die aufständischen Bauern, die erfolglos versuchten, die Stadt einzunehmen. Auch während des Dreißigjährigen Krieges scheiterten schwedische Truppen bei der Einnahme der Stadt.

1803 wurde Überlingen Teil von Baden, und ab dem frühen 19. Jahrhundert setzte in der Stadt der Tourismus ein. 1895 wurde Überlingen an das Eisenbahnnetz angeschlossen. 1911 erschütterte ein schweres Erdbeben die Stadt.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört Überlingen zu Baden-Württemberg. Im Jahr 2002 kam die Stadt in die internationalen Schlagzeilen. Am 1. Juli prallten bei Überlingen eine Passagiermaschine und eine Frachtmaschine zusammen. Dabei starben 71 Menschen.

Die besten Sehenswürdigkeiten in Überlingen

Dank seiner reichen Geschichte und dem frühen Einsetzen des Tourismus gibt es in Überlingen unzählige Sehenswürdigkeiten. Einige der spannendsten Attraktionen, die ihr gesehen haben solltet, sind:

Überlinger Stadtbefestigung mit Türmen und Graben

Goldbacher Stollen

Stadtmuseum Überlingen im Reichlin-von-Meldegg-Haus

Münster St. Nikolaus

Sylvesterkapelle

Historisches Rathaus

Greth

St. Jodokus

Gunzoburg

Stadtgarten

Promenade

Seetherme

Überlinger Altstadt: Sehenswürdigkeiten, Shopping und Genießen

Die Altstadt von Überlingen ist einen ausgiebigen Bummel wert. Hier gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Umgeben von der alten Überlinger Stadtbefestigung mit etlichen wehrhaften Türmen und Stadtgraben liegen auch das Münster St. Nikolaus, das historische Rathaus oder der Patrizierpalast Reichlin-von-Meldegg-Haus, weitere Patrizierhäuser und das Städtische Museum Überlingen in der Altstadt. Der gotische Kirchenbau des Münsters St. Nikolaus wurde zwischen 1350 und 1576 errichtet und ist das Wahrzeichen der Stadt Überlingen. Ebenfalls sehenswert ist die Greth, ein ehemaliges Waren- und Handelshaus. In der Altstadt liegen zudem viele Ladengeschäfte, Cafés und einige Restaurants.

Stadtgarten Überlingen

Der Überlinger Stadtgarten zählt zu den wichtigsten botanischen Gärten am Bodensee. Er entstand mit dem aufkommenden Tourismus in der Stadt und wurde bereits ab 1875 angelegt. Die Anlage ist in den Oberen Stadtgarten und in den Unteren Stadtgarten aufgeteilt.

Überlinger Seepromenade

Die Promenade in Überlingen gehört zu den längsten am gesamten Bodensee. Insgesamt knapp fünf Kilometer lang, lässt sich der See hier besonders gut genießen. Ein Sprung ins kühle Nass, die Aussicht genießen oder in eines der vielen Cafés oder Restaurants einkehren - die Überlinger Seepromenade gehört zu den Highlights eines Besuchs.

Icon vergrößern Die Überlinger Seepromenade zählt zu den längsten am Bodensee. Foto: Silas Stein, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Überlinger Seepromenade zählt zu den längsten am Bodensee. Foto: Silas Stein, dpa

Goldbacher-Stollen bei Überlingen

Die Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen beschäftigt sich mit einem Teil der dunklen Geschichte der Stadt. Zwischen Juni 1944 und April 1945 mussten Häftlinge des KZ-Außenlagers Überlingen-Aufkirch einen Stollen in die Molassefelsen zwischen Goldbach und Überlingen treiben. Hier wollten die Nationalsozialisten kriegswichtige Rüstungsteile produzieren.

Bei dem wahnwitzigen Vorhaben starben 243 KZ-Häftlinge. Heute dient der Goldbacher Stollen als Dokumentationsstätte. Es gibt regelmäßige Führungen.

Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler in Überlingen

Auf dem Gebiet der Stadt Überlingen liegen zudem mehrere beeindruckende Schutzgebiete und Naturdenkmäler. Hier gibt es unter anderem schöne Wanderwege in der Natur. Dazu zählen u.a.:

Aachtobel (Naturschutzgebiet)

Hödinger Tobel (Naturschutzgebiet)

Katharinenfelsen (Naturschutzgebiet)

Spetzgarter Tobel (Naturschutzgebiet)

Eggenweiler Hof (Naturdenkmal)

Steinbalmen (Naturdenkmal)

Sehenswert ist auch das Naturdenkmal Burkhardslinde am Haldenhof. Der rund 450 Jahre alte Baum mit einem Umfang von über acht Metern wurde nach dem Minnesänger Burkard von Hohenfels benannt und gehört mittlerweile zu den Nationalerbe-Bäumen.

Ausflüge ab Überlingen

Rund um Überlingen gibt es unzählige Ausflugsziele. Von Städtetrips nach Konstanz, Friedrichshafen, Meersburg, Hagnau, Lindau oder sogar Bregenz bis hin zu spannenden Museen und Parks gibt es viel zu entdecken. Einige Highlights sind:

Weitere Wanderwege, mehrere Radwege (u.a. der Bodensee-Radweg) und zwei Ferienstraßen führen durch Überlingen, bzw. das Umland (Oberschwäbische Barockstraße, Ferienstraße des Großen Bodensees).

Überlingen: Anreise, Parken und Übernachten

Überlingen liegt am Nordufer des Bodensees und ist mit dem Auto über die Autobahnen A81 und A98 sowie die Bundesstraße B31 gut erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es in der Stadt. Hierzu zählen vier Parkhäuser und mehrere gebührenpflichtige Parkplätze im Zentrum. Günstig ist der „Park & Ride“-Parkplatz nahe der Abfahrt Überlingen-Aufkirch. Laut Internetseite der Stadt kostet dieser, inklusiver einer Busfahrt ins Zentrum, aktuell 3,50 Euro.

Via Bahn ist Überlingen über die Bahnstrecke Singen-Radolfzell-Lindau erreichbar - die Stadt verfügt über drei Bahn-Haltepunkte. Diese sind der Bahnhof Überlingen, der Bahnhof Überlingen-Therme und der Bahnhof in Nussdorf.

Icon vergrößern Überlingen ist auch mit dem Schiff erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Überlingen ist auch mit dem Schiff erreichbar. Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Wer mit dem Bus nach Überlingen reisen möchte, erreicht die Stadt mit den überregionalen Buslinien „SeeLinie 7395“, „LinzgauBus 7379“ oder „Regiobus 500“. Auch der Fernreise-Anbieter Flixbus fährt Überlingen an.

Schiffe der „Weißen Flotte“ und weiterer Anbieter fahren Überlingen zwischen Ostern und Mitte Oktober an. Von April bis Oktober fährt ein Pendelschiff zwischen Wallhausen und Überlingen.