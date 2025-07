Kinder spielen Ball - Hund beißt Elfjährigen

In Schwaben hat ein nicht angeleinter Hund auf einem Spielplatz einen Elfjährigen mehrfach in die Wade gebissen. Die beiden Frauen, die den Hund mit auf den Spielplatz in Buxheim (Landkreis Unterallgäu) gebracht hätten, seien danach mitsamt Hund einfach gegangen, teilte die Polizei mit. Sie sollen sich demnach nicht um den verletzten Elfjährigen gekümmert haben.

Laut Polizei spielte der Elfjährige am Dienstag mit einem Freund Ball. Währenddessen kamen die zwei jungen Frauen mit dem Hund zum Spielplatz. Der Hund habe den Ball entdeckt und sei auf ihn zugerannt. Daraufhin habe der Elfjährige den Ball aufheben wollen. Dann habe der Hund gebissen, hieß es.

Der Junge erlitt zwei oberflächliche und eine dritte, etwa einen Zentimeter tiefe Bisswunde an der Wade. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Frauen und dem Hund geben können. Der Hund sehe wie ein wuscheliger Corgi aus. Die Frauen seien etwa 20 Jahre alt gewesen.