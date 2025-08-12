Logo all-in.de
Seit Freitag vermisst: Schwimmer im Neckar ertrunken

Schwimmer im Neckar ertrunken

Zwei junge Männer gehen im Neckar schwimmen. Nur einer von ihnen kehrt zum Ufer zurück.
Von dpa
    Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht mehr lebend gefunden werden. (Symbolbild)
    Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht mehr lebend gefunden werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein vermisster Schwimmer ist aus dem Neckar bei Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) tot geborgen worden. Er war am Freitag mit einem weiteren jungen Mann im Mosbacher Stadtteil Neckarelz schwimmen gegangen, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen kehrte wegen Erschöpfung ans Ufer zurück, der andere verschwand im Fluss. Es folgte eine großangelegte Suche, unter anderem mit einer Drohne und einem Hubschrauber. Die Suche verlief zunächst erfolglos. Erst am Montagnachmittag wurde die Leiche des Mannes gefunden.

