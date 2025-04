Rekord! Deutschlands längste Umlaufseilbahn steht in Baden-Württemberg

Sie ist Deutschlands längste Umlaufseilbahn und steht in Baden-Württemberg: die Schauinslandbahn in Horben bei Freiburg. Sie befördert bereits seit fast 100 Jahren Passagiere von der Talstation in Horben auf den 1284 Meter hohen Schauinsland. Doch die Bahn hat sogar noch weitere Superlative zu bieten.

Bereits Ende der 1920er Jahre begann der Bau der Schauinslandbahn. Zur Eröffnung am 17. Juli 1930 war die Schauinslandbahn laut eigenen Angaben die erste Großkabinen-Umlaufseilbahn der Welt, die große Menschenmassen befördern kann. Damals war die Bahn noch mit zehn „Wagen“ ausgestattet, die je ein Schaffner begleitete. Bis zu 25 Passagiere fassten die Kabinen.

Heute verfügt die Seilbahn über 37 schaffnerlose Kabinen und bringt die Fahrgäste in etwa 20 Minuten auf den Berg im Breisgau. Sie gilt als technisches Denkmal im Schwarzwald.

Baden-Württemberg hat übrigens noch einige Unesco-Weltkulturerbe-Stätten zu bieten. Welche dazu gehören, erfahren Sie hier.

Schauinslandbahn bei Freiburg: Das sind die Öffnungszeiten der Seilbahn

Die Seilbahn ist ganzjährig in Betrieb und kann täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr genutzt werden. Während der Sommerferien in Baden-Württemberg gar bis 18 Uhr. Einzig an Heiligabend bleibt die Bahn geschlossen.

Außerdem kommt es ab und an zu Revisionsarbeiten, während der die Seilbahn nicht in Betrieb ist. Die nächste Schließung steht im Herbst vom 3.11. bis 5.12.2025 an.

Führungen bei der Schauinslandbahn - Schaffner Emil erzählt von früher

Wer mehr über die Geschichte der Schauinslandbahn erfahren möchte, kann an einer Schaffner-Tour teilnehmen. Schaffner Emil erzählt den Gruppen in etwa einer Stunde viel Wissenswertes aus der langen Historie der Seilbahn.

Wer sich mehr für die Technik, die in der Umlaufseilbahn steckt, interessiert, kann bei einer Technik-Tour einen Blick hinter die Kulissen werfen. Darüber hinaus gibt es weitere geführte Wanderungen am Schauinsland. Informationen hierzu gibt es auf der Website der Schauinslandbahn.

Gastronomie am Schauinsland: „Kulinarische Seilbahn“ für Gruppen

Rund um die Seilbahn und den Schauinsland gibt es zahlreiche gastronomische Angebote, von Hütten und Cafés bis hin zu großen Restaurants. Wer mag, kann auch die „Kulinarische Seilbahn“ buchen. Hier bekommen Gruppen regionale Schmankerl während der 20-minütigen Seilbahn-Fahrt serviert.

Weitere Informationen zur Schauinslandbahn wie Preise und Öffnungszeiten finden Sie auf der Website der Bahn.