16-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole im Bus

Eine 14-Jährige ist an einer Haltestelle und in einem Bus von einem 16-Jährigen mit einer Luftdruckpistole bedroht worden. Der Jugendliche habe die Waffe mehrfach vor das Gesicht des Mädchens gehalten und dann beim Aussteigen dreimal in den Bus geschossen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei bei dem Vorfall in Niedernhall (Hohenlohekreis) niemand.

Der 16-Jährige wurde nach dem Vorfall am Samstag festgenommen, ist jedoch wieder auf freiem Fuß, wie es hieß. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Warum der Jugendliche die 14-Jährige bedrohte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.