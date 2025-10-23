Brand in Neu-Ulm – 100.000 Euro Schaden, Katze stirbt

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Neu-Ulm ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Eine Katze sei durch Rauchgase gestorben, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin hatte demnach am frühen Morgen Brandgeruch und Feuerschein an einem Balkon bemerkt. Das Feuer erfasste neben einer angrenzenden Terrassenüberdachung auch mehrere Räume im Erdgeschoss. Die Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben laut Polizei unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

