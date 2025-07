IT-Ausfall in Kreiskliniken Reutlingen - OPs verschoben

Wegen eines Kurzschlusses ist in den Kreiskliniken Reutlingen stundenlang die IT ausgefallen und die Kliniken sind im Notbetrieb gewesen. Alle geplanten Operationen seien verschoben worden, sagte Pressesprecher Christian Hirtz. Durchgeführt wurden lediglich Notoperationen. Zudem waren die Kliniken telefonisch nicht erreichbar und von der Leitstelle abgemeldet - das bedeutet, dass der Rettungsdienst zuvorderst umliegende Krankenhäuser angefahren hat. Die Patientenversorgung in den Kliniken sei aber sichergestellt gewesen, so Hirtz. Am Nachmittag lief wieder Normalbetrieb.

Am Morgen hatte es demnach bei Arbeiten an einem Kühlgerät im Serverraum einen Kurzschluss gegeben, der den technischen Ausfall verursacht hatte. Betroffen waren der Server der Kliniken sowie die IT und damit die Patienteninformationssysteme. Auch der Strom war teilweise ausgefallen und eine Notstromversorgung in Betrieb.

Zu den Kreiskliniken Reutlingen gehören das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen sowie die Albklinik Münsingen mit derzeit insgesamt rund 800 Patienten. Beide Häuser waren von dem Ausfall betroffen.