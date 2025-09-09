Logo all-in.de
Nach Massensturz bei Radrennen: Schrauben auf einer Strecke des «Riderman» entdeckt

Nach Massensturz bei Radrennen

Schrauben auf einer Strecke des «Riderman» entdeckt

Kurz vor dem Start des «Riderman» tauchen plötzlich Schrauben auf der Strecke auf. Auch Absperrmaterial fehlt. Was steckt hinter den Vorfällen rund um das Radrennen, bei dem es einen Massensturz gab?
    Vor einem Radrennen muss die Strecke erst noch von Schrauben befreit werden. (Symbolbild)
    Vor einem Radrennen muss die Strecke erst noch von Schrauben befreit werden. (Symbolbild) Foto: David Pintens/Belga/dpa

    Kurz vor Beginn des Hobby-Radrennens «Riderman» am Freitag vergangener Woche sind Schrauben auf der Fahrbahn einer Teilrennstrecke verteilt worden. Bei der Streckenüberprüfung seien Schrauben aufgefallen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Veranstalter ließ die Strecke auf einer Länge von mehreren hundert Metern reinigen und dann absperren. Auch wurde Absperrmaterial gestohlen, wie es bei der Polizei hieß.

    Die Polizei hat keine Erkenntnisse, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall mit den Schrauben und dem Massensturz bei der «Riderman» vom Sonntag gibt. Der Sturz bei Bad Dürrheim mit etwa 100 Verletzten habe sich auf einem anderen Streckenabschnitt des Rennens ereignet.

