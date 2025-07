Günstig durch Meersburg: So könnt ihr in der Stadt am Bodensee sparen

Meersburg zählt zu einer der schönsten Städte am Bodensee. Altstadt und Seepromenade laden zum Flanieren ein und die Burg entführt ins Mittelalter. Damit ein Ausflug in der Stadt bei all den Angeboten nicht allzu teuer wird, gibt es hier paar ausgewählte Spartipps.

Günstige Parkplätze in Meersburg

In Meersburg Parkplätze zu finden, ist allgemein eine Herausforderung. Günstige Parkplätze kann man am besten außerhalb der Stadt finden. Vom Allmend- und Töbele-Parkplatz fährt alle 20 Minuten ein Pendelbus in die Meersburger Ober- oder Unterstadt. Der Töbele-Parkplatz liegt etwas näher, von dort kann man in 15 bis 20 Minuten zu Fuß in die Meersburger Innenstadt.

Der Töbele-Parkplatz kostet von 8 bis 20 Uhr für bis zu drei Stunden 4 Euro, für über drei Stunden sind 7 Euro fällig. Von 20 bis 8 Uhr kostet das Parken je Stunde 0,30 Euro, maximal 2,50 Euro

Parken auf dem Allmend-Parkplatz kostet von 8 bis 20 Uhr pauschal 4,50 Euro. Von 20 bis 8 Uhr pro Stunde 0,30 Euro, maximal 2,50 Euro.

Von der Lage her ist das Parkhaus West-Fährparkhaus am günstigsten. Es liegt etwa 300 Meter von der Seepromenade entfernt. Die erste halbe Stunde ist Parken im Fährparkhaus kostenlos. Danach sind von 8 bis 20 Uhr pro halbe Stunde 1,20 Euro fällig. Von 20 bis 8 Uhr kosten jede angefangene zwei Stunden 1,50 Euro.

Kostenloses Parken ist in Meerburg leider kaum möglich. Es gibt zwar Plätze hinter der Fähre, die kostenlos genutzt werden können, allerdings werden die meist schnell von Pendlern belegt.

Günstige Restaurants in Meersburg

Wer in Meersburg günstig essen will, kann sich zunächst mal bei der Bevölkerung umhören. Die Einheimischen kennen die Stadt immerhin am besten und haben bestimmt einige Tipps auf Lager. Laut TripAdvisor zählen diese drei Lokale zu den günstigsten in Meersburg:

Das Gasthaus Grüner Berg im Prälat-Schuh-Weg 1 im Meersburger Ortsteil Baitenhausen bietet gut bürgerliche Küche und auch schwäbische Klassiker wie Maultaschen und Kässpatzen an. Das Gasthaus hat nur am Sonntag in der Mittagszeit geöffnet, unter der Woche öffnet das Restaurant ab 17 Uhr seine Türen. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

POP - Der Kaffeeladen liegt in der Kirchstraße 2 in Meersburg und bietet Frühstück, Kaffee und Kuchen sowie Mittagessen an. Das Café verkauft außerdem seinen Kaffee, der auch online auf deren Homepage bestellt werden kann. Das POP hat die ganze Woche von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Meersburg liegt inmitten von Weinbergen, daher ist ein Besuch in einer Weinstube ein absolutes Muss. Wer ein Gläschen Wein direkt an der Seepromenade genießen will, sollte im Restaurant Zum Alten Fass vorbeischauen. Die Weinstube wird vom Weinhaus Hanser betrieben und war ein ehemaliges Fasslager, daher der Name. Die Weinstube findet ihr in auf der Seepromenade 12 und hat von 12 Uhr mittags bis Mitternacht geöffnet.

Günstige Sehenswürdigkeiten in Meersburg

Meersburg ist zwar eine kleine Stadt, dafür gibt es viel zu sehen. Vor allem ein Besuch in der Meersburg und im neuen Schloss lohnt sich. Vom Schloss aus hat man einen tollen Ausblick auf den Bodensee und die Stadt. Um den Ausblick zu genießen, ist nicht mal eine Eintrittskarte nötig. Der Zugang zur Terrasse ist kostenlos.

Zu den schönsten Aussichtspunkten der Stadt zählt auch der Dr.-Moll-Platz. Von dem Platz aus hat man die Unterstadt und die Burg im Blick, eine schöne Kulisse für Fotomotive.

Ein Spaziergang durch die Altstadt Meersburg ist ein besonderes Erlebnis. Die Stadt am Bodensee hat mit ihren Fachwerkhäusern und der Burg, die über die Oberstadt wacht, eine der schönsten Altstädte Deutschlands. Wegen ihres terrassenartigen Aufbaus hat die Altstadt einen fast schon mediterranen Flair. An der Seepromenade gibt es neben dem Hafen und dem Bodensee auch die magische Säule. Das Kunstwerk von Peter Lenk liegt an der Hafenmole und zeigt berühmte Persönlichkeiten Meersburgs.

Kunstwerk aus dem Automaten: Ungewöhnliches Souvenir aus Meersburg

Wer keine Lust hat, viel Geld in den Souvenirläden auszugeben und nach einem ganz besonderen Mitbringsel sucht, sollte in Meersburg in die Daissenhofer Straße 5 gehen. Dort steht einer von vielen Kunstautomaten in Deutschland.

Für nur ein paar Münzen gibt es ein kleines Kunstwerk in der Größe einer Zigarettenschachtel. Mit diesem Konzept sollen regionale Künstler unterstützt werden. Laut Angaben der offiziellen Webseite der Kunstautomaten gibt es in Deutschland und fünf anderen Ländern bereits 250 Kunstautomaten.