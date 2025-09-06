Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Göppingen: Drei Menschen werden bei Frontalcrash schwer verletzt

Landkreis Göppingen

Drei Menschen werden bei Frontalcrash schwer verletzt

Ein 83-Jähriger gerät bei Deggingen auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen ein anderes Auto. Gibt es schon Erkenntnisse zur Unfallursache?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls.
    Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls. Foto: -/onw-images/dpa

    Bei einem Frontalcrash im Landkreis Göppingen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 83 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag bei Deggingen laut Zeugenberichten immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er dann fast frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 65-jährigen Fahrers.

    Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungswachen befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugwracks. Die beiden Fahrer kamen in Rettungswagen in Kliniken, eine 64-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Erkenntnisse zur Unfallursache gab es zunächst nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden