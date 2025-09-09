Mann verliert mehr als 30.000 Euro durch Fake-App

Mit einer Fake-App haben Online-Betrüger einen 53-Jährigen um mehr als 30.000 Euro gebracht. Bevor der Mann aus Ravensburg den Betrug bemerkte, empfahl er die vermeintlich lukrative Geldanlage an einen Bekannten weiter, wie die Polizei mitteilte. Dieser verlor ebenfalls mehrere Tausend Euro.

Über die sozialen Medien sei der 53-Jährige auf die Geldanlage eines angeblichen Finanzberaters aufmerksam geworden. Er versprach hohe Renditen und überzeugte den Mann, sein Erspartes in Kryptowährungen über eine Fake-App in den vergangenen Wochen anzulegen.

Erst als der 53-Jährige den Support einer wirklich existierenden Kryptobörse kontaktierte, flog der Betrug demnach auf. Zuvor hatten die Betrüger ihr Opfer unter anderem durch gefälschte Kontoauszüge glauben lassen, enorme Gewinne einzufahren.