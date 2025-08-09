Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Trickbetrug: Angeblicher Handwerker beklaut 90-Jährige

Kriminalität

Trickbetrug: Angeblicher Handwerker beklaut 90-Jährige

Ein vermeintlicher Handwerker klingelt an der Tür einer Seniorin und erklärt ihr, er müsse Arbeiten in ihrer Wohnung vornehmen. Als der Mann wieder geht, wird die 90-Jährige stutzig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Schmuckstücke im Wert von 10.000 Euro soll ein Trickbetrüger von einer Seniorin in Mannheim erbeutet haben. Der Mann habe sich am Freitag an der Haustür als Handwerker ausgegeben und vorgetäuscht, Arbeiten in der Wohnung der 90-Jährigen vornehmen zu müssen, teilte die Polizei mit. Als der vermeintliche Handwerker wieder weg war, habe die Frau die fehlenden Schmuckstücke bemerkt und die Polizei informiert. Diese ermittelt nun zu dem bislang unbekannten Täter und sucht Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden