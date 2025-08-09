Trickbetrug: Angeblicher Handwerker beklaut 90-Jährige

Schmuckstücke im Wert von 10.000 Euro soll ein Trickbetrüger von einer Seniorin in Mannheim erbeutet haben. Der Mann habe sich am Freitag an der Haustür als Handwerker ausgegeben und vorgetäuscht, Arbeiten in der Wohnung der 90-Jährigen vornehmen zu müssen, teilte die Polizei mit. Als der vermeintliche Handwerker wieder weg war, habe die Frau die fehlenden Schmuckstücke bemerkt und die Polizei informiert. Diese ermittelt nun zu dem bislang unbekannten Täter und sucht Zeugen.

