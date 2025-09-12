Tödlicher Parkplatz-Streit: 18-Jähriger hatte Führerschein

Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz im Nordosten Baden-Württembergs sind weitere Details zum festgenommenen 18-Jährigen bekanntgeworden. Nach Polizeiangaben besitzt der Heranwachsende, der nach einem Streit in Niedernhall einen Zwölfjährigen mit dem Auto verfolgt und überfahren haben soll, einen Führerschein.

Der Deutsche soll noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor.