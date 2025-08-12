Logo all-in.de
Kreis Waldshut: 31-Jähriger springt in Rhein und stirbt

Kreis Waldshut

31-Jähriger springt in Rhein und stirbt

Der Mann, der in der Schweiz wohnte, taucht nicht wieder auf. Taucher suchen nach ihm - und müssen eine traurige Entdeckung machen.
Von dpa
    Taucher konnten den Mann nur noch leblos bergen. (Symbolbild)
    Taucher konnten den Mann nur noch leblos bergen. (Symbolbild) Foto: Sascha Thelen/dpa

    Ein 31 Jahre alter Mann ist im Rhein im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend in der Nähe eines Kraftwerks im schweizerischen Eglisau in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

    Nach einer großangelegten Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins mit Beteiligung von DLRG, Feuerwehr und Schweizer Zivilschutz konnten Taucher den Mann, der in der Schweiz wohnte, nur noch leblos aus dem Fluss bei Hohentengen bergen.

