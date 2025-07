Feuer in Industriegebiet - Neun Autos brennen

Bei einem Brand in einem Industriegebiet in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sind neun Fahrzeuge zerstört worden. Am Vormittag fing ein Auto auf dem Gelände eines Gebrauchtwarenhändlers Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache dafür sei zunächst unklar. Zwei Männer, die an dem Auto gearbeitet hatten, seien verletzt worden - einer von ihnen schwer.

Laut Polizei gerieten daraufhin drei umstehende Autos in Flammen. Auch fünf Fahrzeuge, die auf dem benachbarten Gelände eines Autohauses geparkt waren, hätten Feuer gefangen. Vier davon seien komplett ausgebrannt. Der Schaden belaufe sich insgesamt auf rund 350.000 Euro

Der Bereich im Industriegebiet wurde vorübergehend komplett gesperrt, wie es hieß. Wegen der starken Rauchentwicklung sei auch eine Warnung ausgesprochen worden. Das Feuer war laut einem Polizeisprecher gegen Mittag gelöscht.