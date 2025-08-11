Hoher Schaden nach Brand von Traktor und Ballenpresse

Beim Brand eines Traktors samt Ballenpresse ist im Kreis Heidenheim ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Gespann war Polizeiangaben zufolge am Sonntag auf einem Feld bei Dischingen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Der Traktorfahrer habe versucht, den Brand zu löschen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sei die Ballenpresse bereits in Vollbrand gestanden. Als der Eigentümer des Feldes vor Ort eintraf, habe der 47-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt.