Die größte Kinoleinwand der Welt steht in Baden-Württemberg

Um ein wirklich überwältigendes Kinoerlebnis zu erleben, braucht es eine große Kinoleinwand. IMAX-Leinwände gelten als die größten der Welt. Doch die weltweit größte IMAX-Kinoleinwand gibt es nicht in Metropolen wie Los Angeles, London oder Berlin, sondern in unserem Nachbarbundesland.

Leonberg - Heimat der größten Kinoleinwand der Welt

Die Stadt Leonberg liegt mitten in Baden-Württemberg, etwa 13 Kilometer westlich von Stuttgart. Sie ist mit einer Einwohnerzahl von 49.480 (Stand: Dezember 2024) die drittgrößte Stadt des Landkreises Böblingen und hat einen Rekord aufgestellt, der die Herzen von Kinofans höher schlagen lässt. Denn im IMAX-Kino „Traumpalast“ steht laut Guinessbuch der Rekorde die größte Kinoleinwand der Welt.

Leinwand ist breiter als eine Boeing 737

Laut Angaben der Kinobetreiber ist die Leinwand stolze 39 Meter breit und 21 Meter hoch. Die Leinwand soll damit breiter als eine Boeing 737 sein. Auf der 814,8 Quadratmeter großen Leinwand kann man außerdem Filme dank 4K-Auflösung in klaren Bildern genießen, während das 12-Kanal-Soundsystem einen komplett in die Geschichten eintauchen lässt.

IMAX-Leinwand hält Rekord seit drei Jahren

Der „Traumpalast“ ist noch nicht lange die Heimat der größten Kinoleinwand der Welt. Die IMAX-Leinwand wurde 2022 eingeweiht, nach zwei Jahren Bauzeit. Der erste Film, der über die Mega-Leinwand flimmerte, war Daniel Craigs letztes Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu Sterben“. Im selben Jahr wurde die Leinwand von Guinness World Records zur „größten permanenten Kinoleinwand“ gekürt.

Zuvor ging der Titel an ein Kino im australischen Sydney. Diese Leinwand maß ursprünglich 30 mal 36 Meter, doch nach einer Renovierung blieb von dem Giganten nur eine Größe von 29 Metern mal 24 Metern.

Kinoerlebnis im Bett - Das bietet das IMAX-Kino in Leonberg

Auch abgesehen von der Rekord-Leinwand ist der „Traumpalast“ ein Paradies für Cineasten. Das Kino hat neben seinem IMAX-Kinosaal noch einen kleineren Kinosaal, das sogenannte „Bed Cinema“. Dort können sich knapp 40 Gäste in verstellbaren Betten gemütlich machen, während sie einen Film genießen.

Kinogänger, die noch vor der Vorstellung Zeit totschlagen oder noch nach dem Film etwas Aktives machen wollen, können das im integrierten Bowlingcenter mit 18 Bahnen tun. Außerdem gibt es im obersten Stockwerk des IMAX-Centers das italienische Restaurant GIOIA, das allerhand kulinarische Köstlichkeiten bietet.