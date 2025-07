Dieses Tier verändert den Bodensee für immer und verursacht große Probleme

Der Bodensee ist einer der größten Binnenseen Europas und misst eine Länge von über 60 Kilometern. Seit Jahrtausenden ist er Lebensgrundlage für die Menschen, die am See wohnen, und Lebensraum für viele besondere Tier- und Pflanzenarten. Nun aber könnte sich einiges ändern. In nur wenigen Jahrzehnten wird der See sich deutlich verändert haben. Der Grund ist eine eingeschleppte Tierart.

Quagga-Muschel hat den Bodensee erfolgreich eingenommen

2016 - vor gerade einmal rund zehn Jahren - entdeckten Taucher die ersten Quagga-Dreikantmuscheln im Bodensee. Die ursprünglich aus dem Schwarzen Meer stammende Muschel dürfte von Bootsbesitzern in den Bodensee eingeschleppt worden sein. Seither breiten sich die Tiere rasant aus. Laut dem Umweltministerium Baden-Württemberg wurden in Wassertiefen zwischen 10 und 30 Metern teils bis zu 25.000 dieser Weichtiere pro Quadratmeter gezählt. Eine massive Übernahme des Sees, die große Auswirkungen haben dürfte.

Erfahrungen mit Quagga-Muscheln zeigen was dem Bodensee droht

Vergleiche mit anderen Seen in der Schweiz und Nordamerika, in denen die Quagga-Dreikantmuschel eingeschleppt wurde, zeigen, welche Dramen sich wahrscheinlich auch im Bodensee abspielen werden.

Wissenschaftler des schweizerischen Wasserforschungsinstituts Eawag haben die Daten von mehreren nordamerikanischen Seen und der in Europa betroffenen Gewässer Bodensee, Genfersee und Bielersee miteinander verglichen. In Nordamerika wurde die Quagga-Muschel bereits in den 1980er-Jahren eingeschleppt. Das Ergebnis der Studie: Die Ausbreitung der Quagga-Muschel dürfte in Bodensee und Co. ähnlich schnell und massiv vonstattengehen, wie in den großen Seen Nordamerikas.

Einige der konkreten Folgen der Quagga-Muschel-Invasion sind laut den Forschern:

Rückgang des Planktons, da Quagga-Muscheln große Mengen Phytoplankton herausfiltern

Zunahme der Sichttiefe durch den Rückgang des Planktons

Veränderung der Artengemeinschaften und des Nahrungsnetzes

Veränderungen bei Fischbeständen

Erhöhter Wartungsaufwand und höhere Kosten für Wasserinfrastruktur

Mehr Muschelschalen im Uferbereich

2016 entdeckten Taucher erstmals Quagga-Muscheln im Bodensee - seither haben sich die Tiere massiv ausgebreitet.

Quagga-Muschel im Bodensee: Weniger Felchen, Verletzungsgefahr am Badestrand und höhere Wartungskosten

Diese Veränderungen dürften im Bodensee einiges verändern. Schon jetzt sind die beliebten Bodensee-Felchen in Gefahr, da sich die Tiere vorwiegend von Plankton ernähren. Für die Bodenseefischer ein Drama, denn das Bodensee-Felchen galt über Jahrzehnte als der Brotfisch der Fischerei am See.

Mehr Muschelschalen am Ufer des Bodensees stellen für Badegäste ein erhöhtes Risiko dar, da die scharfkantigen Schalen häufig Schnittverletzungen verursachen. Und auch dem Bodensee als Trinkwasserspeicher sind die Quagga-Muscheln nicht zuträglich. Die Tiere verstopfen Rohrleitungen und führen dadurch zu einem deutlich höheren Aufwand bei der Wartung der Anlagen. Zudem drohen durch die Quagga-Muschel weitere negative Folgen, die bislang noch nicht bekannt sind.

Bodenseewasserversorgung: Hier siedeln sich massiv Quagga-Muscheln an und müssen aufwendig beseitigt werden.

Ausbreitung der Quagga-Muschel kann nicht mehr aufgehalten werden

Laut den Experten an der schweizerischen Eawag hat der Bodensee den Kampf gegen die eingeschleppte Quagga-Dreikant-Muschel bereits verloren. Die Quagga-Muschel wird sich im Bodensee weiter ausbreiten und hat sich erfolgreich etabliert. Hilfreiche Fressfeinde, die die Art eindämmen könnten, fehlen in ausreichender Menge, und die Muscheln finden bei der Fortpflanzung im Bodensee nahezu perfekte Bedingungen vor.

Infos zur Quagga-Muschel im Bodensee

Ursprüngliche Heimat: Zuläufe des Schwarzen Meeres

2016 erstmals im Bodensee entdeckt

Bis zu 25.000 Quagga-Muscheln je Quadratmeter

Bis 2040 könnte die Quagga-Muschel bis zu 90 Prozent der Biomasse ausmachen

Aussehen: Muster der Schale erinnert an Zebraart Quagga, teils aber auch andere Farbgebung

Größe bis zu drei Zentimetern, meist jedoch kleiner

Eine einzelne Quagga-Muschel kann bis zu einem Liter Wasser am Tag filtern

Weitere invasive Arten im Bodensee

Die Quagga-Muschel hat zwar die schwersten Auswirkungen, ist aber nicht die einzige invasive Art, die in den vergangenen Jahren im Bodensee gefunden wurde. Diese weiteren Tier- und Pflanzenarten haben sich im Bodensee etabliert oder wurden bereits gefunden:

Chinesische Wollhandkrabbe (seit 1983 sechs Nachweise)

Kanadische Wasserpest

Dreistachlicher Stichling

Kaulbarsch

Kamberkrebs

Sonnenbarsch

Großer Höckerflohkrebs

Süßwasserqualle

Signalkrebs