Die Hasenpest geht in Deutschland um! So tödlich ist sie für Hasen und so gefährlich für Menschen

Viele Regionen in Deutschland melden aktuell und über das Jahr 2025 hinweg immer wieder Fälle einer merkwürdigen bakteriellen Infektionskrankheit. Die Rede ist von der Hasenpest. Das muss man zu der Krankheit wissen:

Das ist die Infektionskrankheit Hasenpest

Die Hasenpest, auch Tularämie genannt, ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die von Wildtieren wie Hasen und Nagetieren auf den Menschen übertragen werden kann. Die Erreger „Francisella (F.) tularensis“ sind kleine Stäbchenbakterien. Wirte sind vor allem Feldhasen, aber auch Mäuse, Wühlmäuse, Ratten oder Eichhörnchen können genauso wie Wildwiederkäuer und sogar Vögel infiziert werden. Doch auch Stechinsekten und Zecken spielen bei der Übertragung eine wichtige Rolle.

Die Symptome bei Hasen

Wie sehen Hasen mit Hasenpest aus? Mit der Hasenpest infizierte Feldhasen zeigen oft folgende Symptome:

Abmagerung

Struppiges Fell

Schwankender Gang

Apathie

Fieber

Hautveränderungen

Verlust der natürlichen Scheu

Lungenentzündung

Blutvergiftung

Die Krankheit kann bei Hasen zwar mild verlaufen, hat aber meistens doch schwere und sogar tödliche Folgen für die Tiere. Oft sterben infizierte Hasen und Nagetiere innerhalb weniger Tage.

So stecken sich Menschen mit der Hasenpest an

Wie infizieren sich Menschen mit der Hasenpest? Menschen können sich mit der Hasenpest auf mehreren Wegen anstecken:

Durch Kontakt mit infizierten, auch toten, Tieren

Durch Kontakt mit den Ausscheidungen infizierter Tiere

Über kontaminierte Oberflächen oder Wasser

Durch Stechinsekten oder Zecken

Mit der Hasenpest angesteckt: Diese Symptome zeigen Menschen

Wie gefährlich ist Hasenpest für Menschen und wie macht sich Hasenpest bemerkbar? Hat sich ein Mensch mit der Hasenpest infiziert, beginnt die Krankheit mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Müdigkeit. An der Eintrittsstelle des Erregers kann es in der Folge zu schmerzlosen Geschwüren kommen. Es folgen geschwollene Lymphknoten - oft in der Nähe der Eintrittsstelle - und Husten, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Entzündungen der Bindehaut, im Rachen oder Mund, oder sogar in der Lunge.

Die Symptome können je nach Infektionsweg und Schweregrad unterschiedlich stark sein. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist aktuell nicht bekannt. Bei Verdacht auf Hasenpest sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Die Krankheit muss dann mit Antibiotika behandelt werden. Unbehandelt kann die Krankheit auch für Menschen zum Tode führen.

Hier in Deutschland gibt es die Hasenpest

Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) tritt die Tularämie bei Menschen eher selten auf. Dennoch sei in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Erkrankungsfälle verzeichnet worden. Gab es 2020 in Deutschland noch 59 Fälle, so waren es 2024 schon 200.

2025 wurden unter anderem in der Region Trier in Rheinland-Pfalz schon Fälle gemeldet. Doch auch in anderen Bundesländern, wie in Bayern, haben sich 2025 schon Menschen angesteckt. Jüngst haben sich zwei Menschen aus dem nördlichen Landkreis München mit der Hasenpest infiziert. Ein Fall sei mit Sicherheit auf einen Zeckenstich zurückzuführen - bei dem anderen werde es ebenfalls vermutet, teilte das Landratsamt München mit.

In Baden-Württemberg kommt die Krankheit ebenfalls vor. In den Landkreisen Heilbronn, Biberach und Sigmaringen wurden Fälle bei Feldhasen festgestellt.

Ist die Hasenpest auch eine Gefahr für Hunde?

Obwohl Hunde gegenüber der Hasenpest oft eine gute natürliche Resistenz zeigen, können auch sie infiziert werden. Die Übertragung erfolgt meist durch Kontakt mit infizierten Tieren, Insektenstichen oder Zeckenbissen. Bei Hunden können Symptome wie Fieber, Appetitlosigkeit und geschwollene Lymphknoten auftreten.

Wie schützt man sich vor Hasenpest?

Folgende Verhaltensregeln schützen vor einer Infektion mit der Hasenpest:

Kontakt mit Wildtieren meiden: Menschen sollten es vermeiden, Wildtiere und Feldhasen zu berühren oder zu füttern, insbesondere wenn sie krank wirken.

Kadaver meiden: Vorsicht ist vor allem bei toten Wildtieren geboten, da diese den Erreger noch eine Zeit lang beherbergen können.

Wildfleisch gut durchgaren: Wildfleisch sollte man vor dem Verzehr über 10 Minuten auf mindestens 60 Grad Celsius erhitzen.

Insekten- und Zeckenschutz: Insektensprays und lange Kleidung sind im Wald und in der Natur gut, um Stiche und Bisse und somit auch die Hasenpest zu vermeiden.

Verdachtsfälle melden: Kranke oder tot gefundene Wildtiere sollten dem zuständigen Veterinäramt mitgeteilt werden.