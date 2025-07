Neuer Verein fix: Appelgren und Martinovic zu Veszprem

Wenige Tage nach dem verkündeten Abschied von Mikael Appelgren und Ivan Martinovic von den Rhein-Neckar Löwen steht der neue Verein der beiden Handballprofis fest. Das Duo schließt sich dem ungarischen Topclub One Veszprem an, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem bestätigte der Vereinsweltmeister von 2024 die Verpflichtung der dänischen Olympiasieger Emil Nielsen und Lukas Jörgensen ab der Saison 2026/27.

Martinovic unterschrieb ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier, der Schwede Appelgren erhielt einen Einjahresvertrag. Medienberichten zufolge kosten die beiden Spieler eine hohe sechsstellige Ablösesumme. Als Ersatz hatten die Rhein-Neckar Löwen bereits Ende der vergangenen Woche die beiden Skandinavier Mike Jensen und Lukas Sandell verpflichtet, die zuletzt in Veszprem spielten.

Icon Vergrößern Mikael Appelgren schließt sich Veszprem an. Foto: Noah Wedel/dpa Icon Schließen Schließen Mikael Appelgren schließt sich Veszprem an. Foto: Noah Wedel/dpa