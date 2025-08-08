Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Handball-Bundesliga: Trainer Machulla: «Sind ein mittelmäßiger Bundesligaverein»

Handball-Bundesliga

Trainer Machulla: «Sind ein mittelmäßiger Bundesligaverein»

Maik Machulla hat im Sommer die Rhein-Neckar Löwen übernommen. Er sieht den Club vor einem langen Weg zurück in die Spitze - und zieht dabei einen interessanten Vergleich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Maik Machulla hat die Rhein-Neckar Löwen übernommen.
    Maik Machulla hat die Rhein-Neckar Löwen übernommen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

    Der neue Trainer Maik Machulla sieht die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga vor einem langen Neuaufbau. «Im Moment gehören wir sportlich sicher nicht zu den besten vier Mannschaften der Liga», sagte der 48-Jährige in einem Interview des «Mannheimer Morgen».

    Er plädierte für einen ehrlichen Umgang mit der Gesamtsituation: «Schauen wir uns Schalke 04 an. Dort reden sie immer noch davon, dass sie ja eigentlich ein Fußball-Erstligist sind. Aber es ist besser, die Realität zu akzeptieren. Und was das angeht, sind wir im Augenblick ein mittelmäßiger Bundesligaverein.»

    Die vergangene Saison beendete der zweifache Meister und Pokalsieger auf Rang neun, zuvor wurden die Mannheimer Zwölfter.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden