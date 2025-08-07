Für ein weiteres Jahr: TVB Stuttgart bindet Truchanovičius

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vertrag mit Rückraumspieler Jonas Truchanovičius verlängert. Der litauische Nationalspieler unterschrieb für ein weiteres Jahr, wie die Schwaben mitteilten.

«Jonas ist ein Spieler mit Herz und Charakter. Er ist ein absoluter Teamplayer und hat sich durch schwere Zeiten gekämpft. Genau solche Typen brauchst du in einer Mannschaft», sagte Stuttgarts neuer Trainer Misha Kaufmann über Truchanovičius, der aufgrund zweier Kreuzbandrisse nur 18 Pflichtspiele seit seinem Wechsel zum TVB im Februar 2023 absolvieren konnte.