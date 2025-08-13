Logo all-in.de
Fußball: Hoffenheims Hlozek fällt länger aus

Fußball

Hoffenheims Hlozek fällt länger aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss auf den Angreifer mehrere Spiele verzichten.
Von dpa
    Adam Hlozek fällt länger aus.
    Adam Hlozek fällt länger aus. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Adam Hlozek verzichten. Der Angreifer zog sich nach Angaben des Fußball-Bundesligisten im Training einen Bruch des Kahnbeins im rechten Fuß zu. Der 23 Jahre alte Tscheche muss operiert werden und soll anschließend ein intensives Rehabilitationsprogramm beginnen.

    «Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut», sagte TSG-Andreas Schicker.

