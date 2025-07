Transferpoker mit Bayern - VfB Stuttgart plant mit Woltemade

Fabian Wohlgemuth schüttelte vehement den Kopf. «Nein», stellte der Sportvorstand des VfB Stuttgart klar, als er im Transferpoker mit dem FC Bayern Stellung bezog. Trotz des Rummels um Nick Woltemade und einer gehandelten hohen Millionen-Ablösesumme rechne er nicht damit, dass sich der Senkrechtstarter vom DFB-Pokalsieger in diesem Sommer verabschieden werde.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe «sein Interesse» hinterlegt, sagte der 46-Jährige zwar beim Trainingsauftakt des Pokalsiegers vor rund 1.000 Fans. Wohlgemuth betonte: «Wir haben vor fast schon anderthalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen und die hat Bestand. Und deshalb gehen wir davon aus, dass Nick auch in der nächsten Saison bei uns Fußball spielen wird und bei uns seine Qualitäten zeigen kann.»

Ablösefrei war der Stürmer von Werder Bremen im vergangenen Sommer zum VfB gewechselt. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis Ende Juni 2028. Nach schwierigen ersten Monaten im Ländle hatte sich Woltemade unter Trainer Sebastian Hoeneß in der Rückrunde zum Trumpf entwickelt.

Der 23-Jährige soll sich Medienberichten zufolge mit den Bayern schon einig sein. Verhandlungspunkt zwischen den Münchner und Stuttgarter Vereinsbossen sei demnach die Ablösesumme. Über 30, 50, 80 oder gar 100 Millionen Euro als Gebot oder Forderung wurde schon munter spekuliert.

Wohlgemuth äußert sich nicht zu möglichem Bayern-Angebot

Dass der Bedarf der Bayern an einem Offensivspieler durch die schwere Verletzung von Jamal Musiala gestiegen ist, wird Woltemade nicht günstiger machen. Verständlicherweise sei das mediale Interesse im Sommerloch groß, meinte Wohlgemuth. «Da scheppert dann das eine oder andere Statement doch ein bisschen mehr als in anderen Phasen innerhalb der Saison», meinte er, «aber das ändert ja nichts an der Faktenlage.»

Die Frage, ob es ein Angebot der Bayern gebe, wollte VfB-Sportvorstand Wohlgemuth nicht beantworten. «Wenn dann überhaupt Gespräche stattfinden, ist das eine Sache zwischen den beiden Vereinen», sagte er.

Im vergangenen Sommer hatten die Verantwortlichen nach der fabelhaften Vizemeisterschaft den Abgang des Leistungsträger-Trios Serhou Guirassy, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund) und Hiroki Ito (FC Bayern München) moderieren müssen. Diesmal dreht sich alles um Woltemade, der beim Vorbereitungsstart den Absprachen gemäß noch gar nicht dabei ist.

Sein Urlaub ist nach seinen Einsätzen für die A-Nationalmannschaft und für die U21 bis zum 28. Juli verlängert. Auch Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Alexander Nübel sowie der bosnische Auswahlspieler Ermedin Demirovic haben wie angekündigt noch frei. Zudem fehlten Mittelfeldspieler Enzo Millot (private Gründe) und Leonidas Stergiou (Reha).

Jacob Bruun Larsen trainierte ebenso angeschlagen individuell wie Neuzugang Noah Darvich. Von den Zugängen präsentierten sich Lorenz Assignon und Lazar Jovanovic im Mannschaftstraining.

Der VfB möchte eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen, um die Dreifachbelastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League zu meistern. Anders als in manch anderen vergangenen Jahren, stehe das Grundgerüst des Kaders, sagte Wohlgemuth. «Wir bauen schon auf das Gros des Kaders, was im letzten Jahr auch den Pokalsieg geholt hat.»

Hoeneß mit Woltemade im Austausch

Auch Hoeneß plant dabei fest mit Woltemade. Der Stürmer sei ein «ganz zentraler Baustein» als Spieler und als Typ, so der 43-Jährige. Er sei mit allen Spielern immer wieder im Austausch - auch mit Woltemade.

Die Pflichtspielsaison beginnt für die Schwaben pikanterweise am 16. August mit dem Supercup-Duell mit dem FC Bayern. All der Hype und die Diskussionen werden Woltemade nicht schaden, mutmaßte Wohlgemuth.

«Er hat hier Familie, er hat eine hohe Identifikation mit dem Verein», sagte der Sportvorstand. «Von daher, völlig unabhängig, ob, wie und wann das Thema dann irgendwann beendet sein soll, bin ich ganz, ganz sicher, dass er auch im Anschluss daran bei uns hier zu seiner Bestleistung finden wird.»

Trainer Sebastian Hoeneß plant mit Stürmer Nick Woltemade. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Fabian Wohlgemuth geht davon aus, dass Nick Woltemade seine Qualitäten weiter beim VfB Stuttgart zeigen wird. Foto: Christian Charisius/dpa